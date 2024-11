"Será una imagen que les acompañará toda la vida", explica Óscar Álvarez , presidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) para quien esos incidentes suponen "un antes y un después en toda regla". En su opinión, no había una solución sencilla para afrontar la visita a la zona cero de la tragedia y "el acierto o el error de haber ido a Paiporta en ese momento es algo que se verá con el tiempo. Porque ir era una decisión complicada y no ir era todavía peor".

Pero, asegura, "en el capítulo 1 del manual de comunicación de gestión de una crisis siempre hay dos líneas: una es la transparencia y otra es dar la cara". No contaban seguramente con una crispación tan grande, sostiene, pero hay que dar la cara siempre "aunque en el momento te la partan, porque no se puede vivir de espaldas a la catástrofe, de espaldas a la gente".

Lo "inédito" del pasado domingo fue que de los gritos se pasó a tirar barro y objetos, lo que demuestra el estado de crispación que se vivió, dice este experto, que destaca la necesidad de hacer "mucha pedagogía" para que no se cruce esa línea.

"Felipe VI no ha vivido nunca nada parecido", dice Beltrán, que considera que el hartazgo de los ciudadanos que demostraron los incidentes iba dirigido más a las otras autoridades que a los reyes: "La gente les decía, no es por ustedes". Y por eso cree que no hay "un antes o un después" de estos incidentes para la Casa Real.