La UCM dice que dio la cátedra a Begoña Gómez por su "acreditada experiencia"

Así contestó la Secretaría General del centro de estudios en un expediente de transparencia en 2023 a una solicitud de información de un particular que pedía conocer las "causas excepcionales" que justificaron el nombramiento de Gómez como directora de dicha cátedra y las remuneraciones que la esposa de Pedro Sánchez había recibido por parte de la Complutense.

La universidad precisa que el convenio de creación de la cátedra extraordinaria establece que su director será un profesor de administración y servicios con vinculación permanente de la UCM nombrado por el rector a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento . "No obstante, el rector, excepcionalmente y por causas justificadas, podrá designar como Director/a de la Cátedra a alguien sin vinculación laboral con la Universidad", añade.

Con todo, recalca que Gómez "no es empleada de la UCM", no tiene "vinculación contractual laboral con la universidad" ni es miembro de ningún órgano administrativo del centro de estudios. Y señala que, en lo que respecta a retribuciones, "no percibe salario alguno por el ejercicio de su responsabilidad como directora de la cátedra extraordinaria".