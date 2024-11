Diana Morant insta al PP a dar un paso al frente y destituir a Carlos Mazón porque no debe seguir

La dirigente socialista ha alertado al PP de que "el silencio" no les va a valer para siempre, de forma que si no responden a la propuesta del PSPV-PSOE lo interpretarán como "un apoyo tácito" a Mazón, como que el PP nacional "también se borra de la solución y de la responsabilidad" y que Feijóo "ata su futuro" al del dirigente valenciano.

"Lo inaceptable de la comparecencia de Mazón es que no presentase su dimisión; no puede seguir, es un clamor popular", ha aseverado Morant, quien ha asegurado que los valencianos no se sintieron "nada reconfortados" con una comparecencia en la que no respondió "a qué se dedicó" cuando sus vecinos "se estaban ahogando".