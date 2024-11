Ausente en las redes sociales, Sara Aagesen opta por LinkedIn para mostrar su carrera profesional. "Trabajando para el Gobierno español en diferentes funciones desde 2002. He participado en conversaciones internacionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y me he involucrado activamente en políticas climáticas europeas y nacionales, con enfoque especial en transporte, energía, residuos, gases fluorados y hogares", con estas palabras presenta su perfil en la red social de trabajo.