La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la "operación del Estado contra un adversario político ", que si hubiera sucedido "en cualquier país de la UE" que no fuera España haría que "el gobierno entero" estuviera "en la mismísima calle".

Ayuso también ha asegurado que lo que está ocurriendo en España es " gravísimo ". "Lo que hemos conocido en estos días es que ha habido una operación de Estado contra un adversario político, que es algo impropio de un país miembro de la Unión Europea. No se concibe que haya habido tal corrupción de Estado, de manera que todos los poderes se han organizado desde el Presidente, pasando por el Fiscal General del Estado, la abogada del Estado, fiscales y funcionarios que nos querían mandar gotitas de cianuro".

"Ya no sé qué va a ser lo siguiente, que nos espíen los teléfonos, que nos sigan por la calle o que se empiecen a inflar censos. Todo vale con tal de no perder el poder y eso que dicen de que no gobierna la derecha. Eso sí, si tú gobiernas con la derecha vasca, catalana, con la extrema derecha europea, te vale", ha proseguido.