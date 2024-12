El Senado ha acogido este lunes la VI Cumbre Transatlántica contra el aborto , organizado por Network for Values (Red Política por los Valores), organización internacional de ultraderecha, bajo el lema 'Por la libertad y la cultura de la vida'.

En este sentido, el presidente de Honor de la Network for Values España, el exministro Jaime Mayor Oreja, ha llamado a no tener "ningún temor" por defender el derecho a la vida. "Nosotros no tenemos que tener ningún temor. Estamos ganando a pesar de que la moda dominante siga rabiosa y enfadada con nosotros", ha asegurado durante su intervención en el acto, que ha tenido lugar en el antiguo Salón de Plenos de la Cámara Alta.