El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), el magistrado Leopoldo Puente , ha suspendido la declaración voluntaria del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos que estaba señalada para el próximo jueves, tal y como había pedido éste, si bien se ha negado a posponerla, l o que abre la puerta a que curse el obligado suplicatorio ante el Congreso de los Diputados para poder interrogarlo.

El alto tribunal abrió c ausa contra Ábalos , en base a la exposición razonada enviada por la Audiencia Nacional (AN), que le atribuía un papel principal en la presunta trama , y le ofreció declarar voluntariamente, "con carácter previo a resolver acerca de la procedencia de elevar el correspondiente suplicatorio a la Presidencia del Congreso de los Diputados", del que es miembro.

En respuesta, Ábalos trasladó al Supremo su interés en comparecer voluntariamente pero poco después solicitó aplazar la cita, fijada para el 12 de diciembre, explicando que hasta el pasado día 5 no había tenido acceso a todo lo investigado, debido a problemas informáticos, por lo que no le daba tiempo a estudiar la causa a fondo antes de prestar declaración "con garantías".

En un auto, emitido este mismo lunes, Puente indica que, efectivamente, corresponde a Ábalos la decisión de comparecer o no ante el TS, por ser aforado y no haberse cursado el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados, si bien aclara que eso no significa "que pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno".