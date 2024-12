"No tomaré decisiones que vayan en contra ni a favor de ningún interés personal", ha asegurado la ministra, tras destacar su compromiso en todo momento con "el respeto a la verdad, no a la falsedad".

El Ministerio "no concede autorizaciones" sino que se dedica a seguir la tramitación de todos y cada uno de los operadores por igual; hasta que no se tuvo toda la documentación de Villafuel no se remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) para darle de alta en el registro de operadores.