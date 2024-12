Isabel Díaz Ayuso, tras la declaración de Víctor De Aldama: "No hay pan para tanto chorizo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que "no hay pan para tanto chorizo" con los casos judiciales que salpican a dirigentes socialistas y al Gobierno, que "no lo tapa ni Franco".

"No hay pan para tanto chorizo", ha expresado la dirigente madrileña del PP en el Palacio del Negralejo, una finca de eventos ubicada en Rivas-Vaciamadrid, ante el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo ; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ; y un millar de asistentes.

"Ábalos, que luego resultaba que no tenía una sola sobrina, tenía bastantes y que no era el único con sobrinas, porque de ahí te viene el embrollo de Tito Berni al que le gustaba más el dinero que hacerse una maleta en Barajas, maletas que no llevaban precisamente pijamas, guías turísticas", ha relatado.