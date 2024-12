Recuerda que la UCO intervino el teléfono de su exasesor Koldo García y captó una conversación que mantuvieron ambos y por la que pudieron conocer que García le enviaría documentación que le había entregado previamente el ya ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez. Señala que esa documentación le iba a llega a través del hermano de Koldo García, Joseba García.

Al hilo, explica que la gravedad del hecho radica en que "una investigación realizada a un aforado vulnerando un derecho fundamental (...) ha tenido la trascendencia" de imputarle graves delitos. "Por tanto, no se puede entender actuación arbitraria, realizada en la detención y que documentación de la cual yo era destinatario, en mi condición de aforado, como simplemente un daño colateral".

En una rueda de prensa desde el Congreso, el exministro socialista ha remarcado que, a pesar del "ruido", no está dispuesto a que esto sea "normal" y "asumible" en una democracia por mucho que "desagraden los personajes afectados".

"Esto no es un hallazgo casual de una investigación o un simple daño colateral, tenía un objetivo muy claro", ha sostenido, ya que, en palabras de Ábalos la investigación de los agentes está "liderada y dirigida" por un responsable.

Preguntado si cree que el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pudo estar al frente de dicha investigación, Ábalos lo ha descartado de manera rotunda porque "no es de esa sensibilidad" y además de ministro es juez y "sabe lo que es la defensa de la justicia y las libertades".

Lo único que le pide a Marlaska es que no cierre "apresuradamente" las cosas y que de respuesta a la pregunta parlamentaria que registró sobre este asunto para conocer desde cuándo fue investigado y que lleve a cabo una auditoria de fuentes de datos porque "cuesta muy poco" saber si se le ha investigado.

Estas mismas fuentes han señalado que por esa razón, cuando ha llegado el turno de que preguntara el abogado del PP, el exministro le ha explicado que no le iba a responder a él dado que el partido de Alberto Núñez Feijóo fue el promotor de la causa.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde mantiene su escaño como diputado del Grupo Mixto, Ábalos , considera que existe un "pacto" entre el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama y la Fiscalía a la que acusa de haber "comprado las tesis" de su defensa. Además, ha negado que exista un acuerdo con el PSOE para no perjudicar a cargos del partido e insiste en que no se produjeron amaños de contratos de obra pública y que él no se ha enriquecido.