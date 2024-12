Al hilo, afean que García Ortiz, en lugar de " llamar a su presencia a un fiscal , y por los cauces reglamentarios", optara por "quebrantar el descanso o tiempo libre de un funcionario fiscal para que, con total nocturnidad, se le exija una documentación sensible vía Whatsapp, y para que esta acabe depositada en un correo electrónico no corporativo".

Además, la APIF considera que " se ha acreditado también el delito de prevaricación administrativa", toda vez que el fiscal general "transmitió órdenes verbales y por un medio no ortodoxo, el Whatsapp, para que, a la postre, el fiscal Julián Salto redirigiera correos que no estaban al alcance de ninguno de los investigados", en referencia a García Ortiz y Rodríguez.

La asociación entiende que es "insalvable la forma (llamadas y whatsapp fuera manifiestamente de horario laboral), la falta de constancia posterior (no se volcó esta actuación a documentos oficiales), el borrado posterior de los whatsapp del móvil del investigado Álvaro García Ortiz, prueba incriminatoria donde las haya, la falta de firma electrónica, la ausencia de legalidad al no cumplir los cauces del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de obtención de información de un inferior jerárquico" y la "brecha de seguridad al sacar de un entorno seguro la información secreta a un correo no corporativo".