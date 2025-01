El tono y el modo de interrogar del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a la denunciante generó numerosas críticas en redes sociales que pronto llegaron también desde el Gobierno, cuya portavoz, Pilar Alegría, subrayó que "lo que se debe es valorar las pruebas y sobre todo no cuestionar a las víctimas".

Con tono cortante , el juez llegó a preguntar a Mouilaá "para qué se sacó el miembro viril" Errejón durante el encuentro que ella denunció, o incluso le espetó: "¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?".

"Podría habérselo dicho a sus amigos, podría simplemente haber dicho 'me quedo en la fiesta, contigo no voy a ninguna parte'. Es raro que no diga nada", dijo el magistrado en otro momento de la comparecencia.