Por su parte, Alba se presenta a la hoguera de confrontación y se lleva una enorme decepción al ver que Gerard no aparece: "Quería pedirle disculpas y no ha venido", dice sin poder evitar las lágrimas.

Además, llega la primera discusión a Villa Playa. Borja, uno de los tentadores, provoca el enfado de una Bayan que decide plantarle cara sacando un carácter que nunca antes había mostrado: "No sé qué cojon** dices, no sé en qué nube te has subido, pero yo te la bajo rápido".