Mientras tanto, en España, tras los comicios europeos y los autonómicos celebrados en Galicia, País Vasco y Cataluña en 2024, este año no hay agenda electoral . La duda, en este sentido, es si alguna comunidad adelantará la cita. Las miradas están puestas en Castilla y León, tras la ruptura de los acuerdos del PP y Vox. El pacto político de los populares y los de Santiago Abascal se encuentra ‘en la UCI’.

No obstante, no solo la compleja aritmética parlamentaria del Gobierno en minoría complicará el año del jefe del Ejecutivo. Pedro Sánchez seguirá también a la expectativa de cómo avanzan las investigaciones judiciales que salpican a su familia –su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez– y a antiguos y estrechos colaboradores, como el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.