David Sánchez afirma que llegó hasta él de esa forma, que presentó su proyecto y además competía con otros 11 aspirantes. En este sentido, niega las acusaciones de la creación de su puesto de trabajo como coordinador de Conservatorios por ser el hermano del presidente. De hecho, afirma que cuando se creó la plaza Pedro Sánchez no era ni secretario general del PSOE .

Se le acusa también de su absentismo laboral , pero David Sánchez Castejón afirma trabajar desde casa , señalando que va a Badajoz cuando es necesario; una explicación que no ha convencido a las acusaciones populares porque no ha aclarado ni en qué despacho iba ni con qué frecuencia lo hacía.

En sus declaraciones por la investigación sobre si su contrato en la Diputación de Badajoz se creó a la carta para él por ser hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez ha insistido en que optó a ese puesto al enterarse de su creación cuando buscaba trabajo en la Red, explicando que las acusaciones de absentismo laboral no tienen fundamento.

Asegurando que su cliente se ha quedado tranquilo, la defensa de David Sánchez contesta así a la pregunta de si ha explicado cómo se había creado su puesto de trabajo: “Si el no tiene absolutamente nada que ver… Es como si me organizáis a mí una fiesta de cumpleaños, yo no sé nada, llego allí y resulta que hay coca”, ha dicho.