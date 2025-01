El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha rechazado este viernes impulsar una moción de censura junto al PP y ha explicado que, en caso de que su partido rompa con el PSOE, apelará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones al haber "perdido" la mayoría. El líder independentista ha anunciado también que no negociarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el PSOE y reclama a los socialistas activar una reunión urgente en Suiza . El PSOE no ha querido valorar las exigencias de Junts y anuncia que las conversaciones seguirán de forma discreta .

Por tanto, si el Gobierno "no cumple" los compromisos recogidos en el acuerdo de investidura que firmó con Junts, "nosotros no solo no podremos continuar dándole apoyo, sino que creemos que no tiene sentido continuar la legislatura", ha sentenciado.