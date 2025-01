El presidente de Junts, Carles Puigdemont , ha convocado este viernes a los miembros de la permanente del partido para analizar la decisión que tome el jueves la Mesa del Congreso sobre la iniciativa para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza , cuya admisión o no a trámite fue pospuesta por el PSOE y Sumar el pasado mes de diciembre.

Los partidos del Gobierno de coalición hicieron uso de su mayoría en el órgano rector de la Cámara para no tomar ninguna decisión en aquel momento sobre la tramitación de la proposición no de ley que los de Puigdemont habían registrado el 9 de diciembre, pese a que los letrados de la institución no pusieron obstáculos a su tramitación.