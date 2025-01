La Audiencia Naciona l (AN) celebrará entre mayo y junio de 2026 el juicio por la denominada ' Operación Kitchen ', presunto el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel' .

Cabe recordar que en la vista oral comparecerán como testigos entre otros el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, tal y como pidieron las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos.