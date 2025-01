Este miércoles 15 de enero, Felipe González, expresidente del Gobierno, ha estado en 'La mirada crítica'

Cuando el panorama político de España está más agitado que nunca y tras recibir críticas de algunos de los miembros de su partido político, Felipe González, expresidente del Gobierno, ha estado en directo en 'La mirada crítica'.

El expresidente del Gobierno socialista Felipe González ha hablado sobre el fiscal general del Estado y ha dejado claro su postura. González cree que debería dimitir para no perjudicar a la institución que representa y recuerda que se debe al Estado: "Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco", ha sentenciado en directo.

"Yo si estuviera en su lugar dimitiría, pero no por aceptar la responsabilidad que me atribuyen, no por aceptar que haya incumplido, sino por no perjudicar la institución a la que represento", ha dicho el expresidente socialista.

Además, ha señalado que el caso que ha desembocado en la imputación de García Ortiz, que acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo como investigado por un posible delito de revelación de secretos, es el que más le preocupa de todos los asuntos judiciales que afectan al Gobierno, porque incide sobre el "funcionamiento del sistema".

Sobre los casos de corrupción que salpican en este momento al ejecutivo, González ha dicho: "Seguramente es el que afecta a la fiscalía sin hacer un juicio previo. Estamos por primera vez ante esta situación y es la que más me preocupa porque teóricamente el fiscal general del Estado está al servicio del Estado y tiene un estatuto de autonomía. Yo si estuviera en su lugar dimitiría, pro no por aceptar la responsabilidad que me atribuyen si no por no perjudicar a la institución que represento", ha analizado al ser preguntado por Ana Terradillos.

Además, ha dejado clara su postura sobre Puigdemont y un posible acercamiento con el PSOE para conseguir presupuestos "A mí me parecería un disparate lo que supondría viajar a Waterloo por lo que supondría desde cualquier punto de vista. Espero que el presidente en ningún momento ceda a esa estupidez de que le pidan una cuestión de confianza porque además es su competencia".

Gonzáles ha hablado del problema de la vivienda que hay en España y sobre cuál cree que puede es la única forma de solucionarlo: "PP y PSOE saben que es el principal problema del país y saben que ninguno por separado lo pueden resolver, por lo que la voluntad debería ser ponerse de acuerdo.

Sobre el distanciamiento que ha tenido de Pedro Sánchez en los últimos diez años, González ha dicho: "Cada vez que uno intenta apoyarle en una posición, cambia de posición. No es falta de voluntad, pero tienen que mantenerse las posiciones como con Puigdemont, Maduro o Venezuela... Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a los dirigentes de mi partido si se dejan ayudar", ha explicado.

Felipe González también ha hablado de Franco y de lo que está pasando: "Me parece una genialidad porque yo pensé que Franco se había muerto. Fueron los momentos más terroríficos que vivieron los demócratas porque creció la incertidumbre. La verdad es que no me han invitado a los actos de Franco y se lo agradezco".

Sobre Venezuela, González ha dicho: "A Sánchez no le cuesta nada aceptar su derrota y hasta allí no he llevado yo mi crítica. Yo ya he reconocido a Edmundo González, imagino que el presidente no lo hará porque no lo ve conveniente. Hay que hacerlo con Europa y parece que esto son críticas no aceptables".

