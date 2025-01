"Como saben todos los españoles, el pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley con dos paquetes de acciones: uno económico y otro destinado a mantener el escudo social desplegado durante estos meses y años. Lamentablemente, no obtuvo el apoyo necesario para ser convalidado en el Congreso el pasado miércoles, algo que generó gran incertidumbre e inquietud en la ciudadanía", ha señalado al inicio de su discurso, recalcando que, "desde entonces, el Gobierno se puso a trabajar para encontrar una solución".

Este real decreto ley, además, "incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior y que el Gobierno ya anunció hace unas semanas en materia de vivienda: la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos ".

"Hoy representamos el 40% del crecimiento económico del conjunto de la Unión Europea . Este progreso no es mérito exclusivo del Gobierno. Es de todos los grupos parlamentarios que lo hacen posible con sus votos, las empresas y el conjunto de la ciudadanía española", ha dicho.

Ahondando en ello, ha asegurado que "estos últimos días nos han enseñado muchas cosas". "Cosas que deberíamos reflexionar entre todos y tomar nota. A pesar de todas las dificultades y a pesar de estar en minoría parlamentaria, el Gobierno de coalición progresista es el Gobierno de los acuerdos. Nos han permitido cosechar cifras récords, de creación de empleo, de reducción de las desigualdades… Reformas con paz social, que siempre reivindico porque generan estabilidad", ha señalado, asegurando: " No damos un partido por perdido . Sudamos la camiseta hasta el final y al final las cosas suceden".

"Se ha dicho que este real decreto ley contenía medidas que harían subir el precio de la luz. Quiero decir que es falso, que no es verdad. De hecho es justo al revés. Este decreto mejora el bono social del que se benefician las familias vulnerables. Se ha dicho que se regalaba un palacete al PNV, pero aquí no se regala nada, se devuelve un legítimo inmueble que fue arrebatado por la Gestapo alemana. Se devuelve a sus legítimos propietarios. Se ha dicho que el real decreto ley subía el IVA de los alimentos. Otra mentira. No contiene ninguna medida sobre el IVA de los precios de los alimentos. Ninguna", ha contestado.