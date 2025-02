Durante su intervención en el decimoquinto congreso ordinario del PSPV-PSOE , Puente ha defendido los avances realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez en esta infraestructura ferroviaria, y ha pedido a quienes no reivindicaron nada cuando gobernaba el PP que "no empujen" ahora al Ejecutivo.

"No soy un caballo ni un burro, no necesito que me claven las espuelas. Nuestra motivación es bastante para llevar a todos los rincones de este país el progreso", ha defendido.