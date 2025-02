Juan García-Gallardo, según ha explicado, no comparte conductas en Vox que no ve éticas y desliza que su lealtad a Abascal no ha sido correspondida, que la dirección no deja espacio al resto. Se queda como afiliado raso, dice. García-Gallardo se va y deja atrás una carrera política plagada de polémica y formas parlamentarias que han incendiado la cámara regional (le han acusado de gestos machistas).