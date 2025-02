Los audios, que se han emitido en ‘El programa de Ana Rosa’, desvelan supuestos acosos sexuales por parte de Juan Carlos Monedero: “Esto lo sé desde hace mucho tiempo. A mí [la supuesta víctima] me contó cosas muy fuertes de baboseo. Tal y como me las contó suenan a agresión sexual. Babosea a chavalas y lo hace de forma sistemática como parece según rumores y no rumores. No sé si la llegó a babosear, pero se puso muy insistente y muy pesado en la fiesta de la primavera. Sabes que la llamaba a las 3 de la mañana y que la abrazaba por ahí y por allá”.