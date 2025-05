Así se desprende del audio de su declaración, al que ha tenido acceso Europa Press, y en la que el instructor elevó el tono en varias ocasiones al considerar que Bolaños estaba " contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial ". Ante esta sentencia, Félix Bolaños replicó: "Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso".

El juez, en un punto concreto, llegó a cuestionar la actitud de Bolaños en su testifical: "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa". A lo que el ministro contestó: "Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa". Lo que llevó a que el magistrado le dijese que quizás sería porque "no está habituado a un interrogatorio". "Desde luego que no, claro", zanjó el ministro.