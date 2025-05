La ministra de Defensa señala que el PP, con su oposición, obstaculiza la modernización del Ejército

Así se repartirán los 10.471 millones del plan de defensa y seguridad

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este martes el plan que inyecta más de 10.000 millones de euros a la defensa ante las críticas del PP por no someterlo a votación y sufragarlo sin ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Deben sentirse orgullosos y satisfechos cada vez que se crea un empleo, cada vez que nuestros militares van mejor protegidos, cada vez que nos defendemos de los ciberataques", ha urgido la ministra.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el senador del PP y expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha acusado a Robles de querer "burlar" las Cortes al no llevar el plan de defensa, que posibilita que España destine a la materia el 2 % del PIB comprometido con la OTAN, ni haber presentado presupuestos. A su juicio, la estrategia de defensa del Ejecutivo no tiene "aval democrático".

"Actúan como si lo tuvieran todo, pero no tienen ni votación ni presupuestos, como si este Parlamento no existiera, como si la soberanía nacional fuera una simple molestia burocrática", ha dicho el senador 'popular'. "Ha convertido la política de defensa en un circuito cerrado: deciden en Moncloa, firman en sus ministerios y ni informan ni explican nada aquí", ha agregado, antes de advertir de que el sistema "así no funciona".

Rajoy tampoco pasó por las Cortes

De su lado, la ministra de Defensa ha recalcado a Monago que el plan posibilita cumplir con el objetivo del 2% comprometido en la Cumbre de la OTAN de Gales en 2014 por el presidente de entonces, Mariano Rajoy, que tampoco llevó la asunción del mismo a las Cortes. "Por lo tanto, entiendo que ustedes no solamente compartirán el acuerdo, sino que se echan en cara no haberlo cumplido", ha añadido.

A renglón seguido, ha reivindicado el plan que, entre otros aspectos, va a "modernizar y poner al día" a las Fuerzas Armadas y va a "potenciar" la industria de la defensa española, que crea miles de puestos de trabajo en España. "Creo que deberían sentirse satisfechos y orgullosos porque cada vez que se crea un empleo, cada vez que nuestros militares van bien protegidos, cada vez que nos defendemos de los ciberataques es bueno para España y para los españoles", ha zanjado.

