El whatsApp de Koldo hablando del pago de un "impuesto" al PSOE por parte de un alto cargo

Según el informe de la Guardia Civil, Cerdán Ábalos y Koldo habrían cobrado en mordidas un millón 700.000 euros Pero, ¿cómo se los repartían? La UCO pone en un bar, el bar Franky de Pamplona, el núcleo de una de las maneras en las que la trama cobraba las mordidas y obtenía liquidez. Informa en el vídeo Borja Moreno.

El local presuntamente emitía facturas falsas a nombre de la constructora Acciona, la empresa pagaba esas facturas a través de transferencias y el restaurante, con mucho volumen de negocio en efectivo, entregaba el dinero a Koldo García. Este modo de operar lo refleja el informe de la UCO en este gráfico.

Pero ese es solo el origen de las mordidas. Según el informe de la UCO, Santos Cerdán era quien gestionaba los pagos de las comisiones ilegales por la adjudicación de obras. Hasta 1.700.000 euros calcula la Guardia Civil que pudieron embolsarse Cerdán , Ábalos y Koldo. Según el informe de la UCO las adjudicaciones abarcan varios años y varias zonas de España.

"Yo solo sé que no tengo un puto duro"

Solo por dos adjudicaciones en Murcia se embolsaron 550.000 euros pero se quejan de que todavía les faltarían por cobrar 450.000 euros por tres adjudicaciones más: una carretera en La Rioja, una en Sevilla y una obra de tren en Barcelona. Pero aún hay más, porque los investigadores también sospechan de contraprestaciones por obras adjudicadas en Asturias, Jaén Lugo, Teruel o Alicante.

A pesar de todo en 2023, y ya fuera del Gobierno, Ábalos y Koldo se quejan de que les falta dinero por cobrar y le echan la culpa a Santos Cerdán. "Santos se ha quedado con el dinero que lo ha hecho delante de mí, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada", se escucha en el audio.

"Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero no sé, que voy con 50 euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas", señala Ábalos.