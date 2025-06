En total son 8 audios realizados durante 4 años y que la Guardia Civil incluía en el informe que entregó al juez del Supremo

Félix Bolaños subraya que la UCO no habla de financiación ilegal del PSOE y dice que el "impuesto" es la cuota voluntaria

“¡Koldo! Que no quiero que hables de esto, que no se habla”, es una de las conversaciones que Santos Cerdán mantuvo con Koldo García, quien él mismo había grabado, y ha sido analizada por la UCO.

En total son 8 audios realizados durante 4 años y que la Guardia Civil incluía en el informe que entregó al juez del Supremo. Conversaciones entre ellos dos más José Luis Ábalos y que han llevado al juez a considerar que hay indicios de que Cerdán, Ábalos y Koldo formaban parte de una organización criminal.

Estos audios ponen al Gobierno entre las cuerdas, aunque de momento la única respuesta ha sido la dimisión de Santos Cerdán y el perdón de Pedro Sánchez

El informe apunta a una posible financiación irregular del partido que ha dejado noqueado al PSOE. Desde el partido creen que no hay indicios para afirmar eso, pero reconocen que el informe de la UCO es contundente.

La filtración de un audio de la UCO en el que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García hablan sobre la deuda que varias empresas adjudicatarias de obra pública habían contraído supuestamente con ellos.

La conversación grabada y que figura transcrita en un informe remitido el pasado 5 de junio por la UCO al Tribunal Supremo se escucha hablar a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo de que hasta cuatro constructoras les deben dinero.

Koldo le hace creen que una de las grabaciones comprometidas está borrada

En una de las conversaciones Koldo le hace creer a Ábalos que las grabaciones que comprometen al exministro están borradas, pero se escucha.

Koldo: Que lo tengo por WhatsApp

Ábalos: “¿Lo tienes guardado todo?

Koldo: “Sí, sí, sí. Menos lo tuyo, que está borrado”

No todo estaba eliminado. Koldo además dice tener guardado y muy bien protegido lo que afecta a Santos Cerdán.

Koldo: “El teléfono móvil una vez que lo apagas, haces así y si no lo conectas a alguna parte es como un disco duro. No puedes entrar ni puedes sacar. Entonces, yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades y lo tengo ahí. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él”

Santos Cerdán le escribió a Koldo que le había pedido a Pedro Sánchez un trabajo en INDRA porque tenía dificultades económicas, pero Sánchez le dijo que no podía ser porque era una empresa cotizada. No es el único que pedía estos favores. Koldo también le pidió a Santos Cerdán que le buscara un empleo para una amiga.

Koldo: “Pero esto es un favor personal. Mira...Nicoleta, ¿vale?”

Santos: “¿Sí?

Koldo: “Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás?, no solo hay que valer para follar. Ella, la pobre está en el paro. Te lo pido a ti de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia”

En diciembre de 2023, Santos Cerdán avisó a Koldo que la Guardia Civil estaba tras él

Santos: “Es que a mi me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil”

Koldo: “Sí, sí, sí”

Santos: “No ha salido nada, o sea que”

Koldo le cuenta lo que ha llegado a sus oídos sobre la opinión que el presidente tiene de él.

Koldo: “Y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto”

Dos meses después Koldo fue detenido.

Ábalos y Koldo se repartieron las mujeres de cara a un fin de semana "discreto"

En otro de los audios grabados por Koldo García, revelan que junto a José Luis Ábalos diseñaron la organización de un fin de semana "discreto" en función a las mujeres a las que querían ver, y que se repartieron para "cambiar" y "conocer" otras. "Te tengo preparada una (...) La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva", le indicó Koldo.

En esa conversación, Ábalos discute con su asesor opciones de desplazamiento y alojamiento para pasar unos días. "Si vinieran de Córdoba es nada, ese trocito, pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio", le indica el entonces ministro. "Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir, lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara", aclara Koldo.

Ábalos, sin embargo, corrige a su asesor, y le indica que el nombre de la chica es Ariatna. "A la Ariatna, que está bien, que está recién, está perfecta", contesta Koldo. "Y a la colombiana. Y a la otra", le recuerda el exdirigente socialista. En ese punto, Koldo le reconoce que él quiere "a la otra también".

"Pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna", le contesta Koldo. "No sé, la Carlota se enrolla que te cagas", desvela Ábalos. Para zanjar la discusión, su asesor le indica: "Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo". El entonces ministro muestra entonces su conformidad: "Era por conocer".

En ese audio, grabado en abril de 2019, puede escucharse cómo ambos departen sobre la ruta a trazar, algo que realizan presumiblemente frente a un mapa. "¿No hay forma de meterte por aquí?", pregunta en un momento Ábalos, que en ese momento llevaba un año al frente del Ministerio de Fomento. "Y una mierda, esas son carreteras nacionales, estás loco", espeta Koldo.

En esa discusión acerca del camino a elegir, presumiblemente hacia el sur de España, Ábalos apuesta por elegir "algún sitio discreto". El ministro también corrigió a Koldo cuando éste le hacía algunas sugerencias sobre qué carretera recorrer. "Esto no es de carreteras tío; es de ferrocarriles", aclaró.

Después de zanjar la conversación, Koldo se puso manos a la obra. "Bueno, yo pregunto y te digo. Ahora lo arreglo. Que hace falta también que puedan. Que aquí.. ¿vale?", apostilló.

Cabe destacar que la conversación surge cuando Koldo habla a Ábalos de la mujer de éste, Carolina. "Le he dicho, oye mira, el jueves igual te lleva Eduardo. (...) Y me dice, no, no, va conmigo (Ábalos) el jueves al medio día y digo, ¿perdón?", le indica Koldo, que añade: "No sabe nada".

La excusa que Koldo puso a la esposa de Ábalos fue que el ministro tenía "un almuerzo" que era "inevitable". "Bueno, que es un desayuno allí con prensa y demás. Ha dicho: '¿Otra vez Alfredo?'. Es que lo tiene agobiado", le explicó su asesor, que bromeó con su explicación: "No he podido evitarlo, lo siento. Cosecha mía".