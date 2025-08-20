Carlos Novillo critica a Pedro Sánchez por "priorizar" la condonación de la deuda y afirma que "España está secuestrada por independentistas"

Dumping fiscal: el nuevo enfrentamiento entre el PP y el PSOE con Madrid en la diana

Compartir







El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por "priorizar" la condonación de la deuda y ha asegurado que España "está secuestrado por los independentistas".

Así lo ha expresado este miércoles desde un acto en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas con motivo del 17 aniversario del accidente de Spanair tras conocerse que el Gobierno tiene previsto aprobar "en breve" en el Consejo de Ministros esta propuesta del Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de todas las comunidades.

Este planteamiento surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran. "A eso estamos, un país secuestrado por los independentistas que marca las prioridades como es esta, con lo que tenemos encima, para que pueda seguir el señor Sánchez ahí en La Moncloa o en La Mareta. No tengo más que comentar", ha manifestado ante los medios de comunicación.

Las comunidades autónomas más beneficiadas

Andalucía y Cataluña serán las dos comunidades autónomas más beneficiadas de la propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).