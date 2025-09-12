La mujer ha pedido por carta "el máximo respeto" a su intimidad y a la de su familia, y ha confiado en que el juzgado resuelva "este malentendido"

Detienen al alcalde de Vox de Villacastín, Segovia, por agredir a su mujer en una romería: un policía fue testigo de los hechos

La esposa del alcalde de Vox, en Villacastín, Segovia, Julio César Sánchez, supuestamente agredida físicamente por su pareja, ha negado lo ocurrido. El político de la formación ultra, que niega la violencia de género, fue detenido por un supuesto delito de violencia de género. Su pareja ha enviado una carta a los medios de comunicación asegurando que no hubo "agresión alguna" y que fue "una confusión".

"Manifiesto expresamente que no he sufrido agresión alguna por parte de mi marido, y que lo ocurrido obedece a una confusión de los hechos", señala el comunicado, en el que añade que no ha interpuesto denuncia por lo ocurrido, sobre lo que el propio alcalde acudió a un cuartel de la Guardia Civil, donde fue detenido.

La mujer pide a los medios de comunicación "el máximo respeto" a su intimidad y a la de su familia, y ha confiado en que el juzgado resuelva "este malentendido" sin que se "tergiversen más los hechos".

El pasado lunes, la Guardia Civil detuvo al regidor de Villacastín como supuesto autor de un delito de violencia de género contra su mujer durante una romería en la Ermita de la Virgen del Cubillo, en Aldeavieja (Ávila).

Un policía fuera de servicio, paró la agresión al presenciar la escena de gritos y empujones

Un policía nacional fuera de servicio presenció los hechos y actuó ante los gritos y empujones del alcalde hacia su pareja, según fuentes de la investigación explicaron a EFE. El agente pidió al hombre que dejara de comportarse de esa manera y el político reaccionó con una actitud violenta antes de abandonar el lugar.

Al día siguiente, el regidor se presentó en dependencias de la Guardia Civil en Ávila, donde fue detenido y puesto a disposición judicial. Quedó en libertad a la espera de juicio.

Según las mismas fuentes, no constan denuncias previas por parte de la afectada, aunque este episodio ha quedado registrado en el sistema VioGén, utilizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el seguimiento de casos de violencia de género.