Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ser capaz de pactar hasta con Netanyahu

La ofensiva de Israel en Gaza es ahora mismo el tema de polarización en el debate nacional. El Gobierno recurre a ese asunto para atacar a la oposición, insinuando que maquillan las masacres de Israel por no asumir, como ellos, el término genocidio. Los populares creen que Moncloa utiliza la tragedia de Gaza para ocultar sus casos de corrupción.

Pero ese tema no solo enfrenta a Gobierno y PP, también abre grietas en la izquierda. El PSOE impulsa la causa palestina, que otros partidos más a la izquierda han defendido históricamente. Podemos y Sumar ven con suspicacia el retraso del embargo de armas que anunció Sánchez.

Este miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que su departamento esté retrasando la medida. Podemos y PSOE han protagonizado un encontronazo en el Congreso, por parte de la vicepresidenta María Jesús Montero e Ione Belarra, de Podemos, que acusa al PSOE de tibieza.

"No me diga que no con la cabeza, no me lo estoy inventando, estaba allí"

"¿Por qué se dispararon balas de goma? No me diga que no con la cabeza. No me lo estoy inventando. Estaba allí. ¿Por qué han mantenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia con Israel en pleno genocidio?", preguntaba la secretaria general de Podemos a Montero.

"No me haga gestos que creo que no corresponden, señora Belarra, por favor, no le pega," decía la vicepresidenta en su respuesta la líder de la formación morada. "No entiendo bien si algo es válido cuando uno participa del Gobierno, ¿por qué cuando se va resulta que esas políticas entonces ya no valen?", le recrimina Montero a Belarra.

"Si ustedes hubiesen querido hacer algo, lo habrían hecho hace mucho tiempo, vicepresidenta, y esto huele a electoralismo barato", ha concluido la secretaria general de Podemos.