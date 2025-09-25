Espinosa de los Monteros ficha a exdirigentes del PP, Ciudadanos y Vox para su plataforma

El ex secretario general de Vox ha presentado este jueves su nuevo proyecto , la plataforma Atenea

El ex secretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha fichado para la plataforma Atenea, que presenta este miércoles, a exdirigentes del PP, Ciudadanos y Vox, entre ellos el expresidente de Baleares José Ramón Bauzá, que militó en las dos primeras formaciones.

Bauzá presidió el Gobierno balear entre 2011 y 2015, año en el que dejó el PP para fichar por Ciudadanos y acceder al Parlamento Europeo. De esa misma formación, Ciudadanos, fue secretario de Organización Fran Hervías, que aparece también como vocal de Atenea en la página web de este nuevo centro de debate.

Lo presidirá Espinosa de los Monteros, y el vicepresidente será Ricardo Garrudo, que fue uno de los fundadores de Vox y dirigió el partido en Cantabria; y de la tesorería se encargará Inés Cañizares, portavoz adjunta en el Congreso cuando Espinosa era el portavoz parlamentario y actual vicealcaldesa de Toledo. Entre los vocales se encuentran también el exviceconsejero de Economía del Gobierno de la Comunidad de Madrid Manuel Llamas.