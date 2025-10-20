Sánchez insiste en incluir gasto contra el cambio climático en la inversión en Defensa que pide la OTAN

Pedro Sánchez pide que se incluya en la partida que irá destinada a Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que puede contabilizar algunas partidas de inversión contra el cambio climático como parte del gasto en seguridad y defensa comprometido con la OTAN, que debe alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) este año 2025.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios en Eslovenia, tras la cumbre del Med9 junto al resto de países mediterráneos de la Unión Europea, al ser preguntado sobre si ha recabado apoyos de otros estados para este propósito.

Aunque no ha aclarado si hay más países europeos que le apoyan, Sánchez ha insistido en que "se puede contabilizar algunas de estas políticas" de lucha contra el cambio climático "como políticas vinculadas con la seguridad y la defensa". "Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España en consonancia con la Unión Europea y también con la OTAN", ha apuntado.

"El Gobierno lo tiene claro", defiende Sánchez, que pretende destinar un "13%" a partidas relacionadas con la emergencia climática y la protección civil, de los más de 10.000 millones de euros de incremento de inversión para llegar este mismo año al 2% del PIB en defensa.

En la última cumbre de la OTAN, el presidente del Gobierno acordó llegar solo al 2,1% de gasto en Defensa, a pesar de que el resto de Aliados se comprometieron a invertir más del doble y alcanzar el 5%.