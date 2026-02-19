La lista de famosos salpicados en la trama Epstein: de Beyoncé y Cher a George Clooney y Mick Jagger

Entre los papeles publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentran más de 300 de nombres de rostros conocidos

Lo que dicen los papeles de Epstein sobre los 'royals': de los mails de la princesa Mette-Marit a la cena con el rey Juan Carlos

Este mes de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha reanudado la publicación de millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por tráfico sexual que murió en prisión en 2019. La divulgación, que se ha efectuado en cumplimiento de la Epstein Files Transparency Act -una ley que obliga al gobierno a difundir toda la documentación no clasificada vinculada al caso-, ha provocado todo un escándalo también en Hollywood.

Entre los papeles se encuentran más de 300 de nombres de rostros conocidos, desde líderes políticos hasta estrellas del entretenimiento y de la industria cultural. Y aunque el hecho de que alguien aparezca en los archivos no significa que haya cometido un delito, ni que haya estado implicado en actividades criminales, ni que mantuviera una relación directa con Epstein, inevitablemente ha salpicado en ellos.

Según la carta enviada por la fiscal general Pamela Bondi al Congreso, la lista oficial publicada incluye más de 300 nombres de figuras consideradas "políticamente expuestas" que aparecen al menos una vez en los documentos del caso. Todas ellas han aparecido en fotografías, correos electrónicos y cartas.

La escala de la lista es reveladora y no ha pasado desapercibida. Junto a políticos, empresarios y académicos, se observan personalidades de la música, el cine y la cultura.

Entre ellos destacan Beyoncé, Cher, George Clooney, Alec Baldwin, Whoopi Goldberg, Mick Jagger o Jay-Z. Pero no termina ahí. También Sarah Jessica Parker, Robert De Niro, Christy Turlington, Anderson Cooper, Jane Fonda o Julianna Margulies.

Sus nombres han aparecido en artículos, correos electrónicos de marketing de la bandeja de entrada de Epstein u otros documentos que llegaron a los archivos y se volcaron sin anotaciones en el comunicado.

Además, la lista contiene políticos como Bill Clinton, Hunter Biden, Donald Trump y otros funcionarios públicos o antiguos dirigentes. Huelga decir que aparecer en los archivos del DOJ no implica que sean culpables ni estén acusados.

Polémicas

En este sentido, la publicación de la lista no ha estado exenta de polémica. Algunos medios y expertos han criticado la manera en que la información ha sido presentada, alegando que genera confusión y puede perjudicar sus reputaciones. Entre otras cosas, se ha señalado que podrían haber 'ocultado' el nombre de figuras fallecidas muchos años antes, como Elvis Presley, Michael Jackson o Marilyn Monroe, que también aparecen en la lista.

La fiscal, por su parte, ha defendido la publicación de todos los registros no clasificados y ha asegurado que no se ha omitido información.

La red de contactos de Epstein

Mucho antes de esta publicación, los medios de comunicación ya habían documentado los extensos contactos de Jeffrey Epstein.

Su conocida 'little black book', es decir, la lista de contactos personales, contenía decenas de nombres de figuras públicas del mundo empresarial, académico, político y artístico, lo que ya apuntaba a la magnitud de su red de antes de caer bajo la lupa de los tribunales.

Los registros de vuelo del avión privado de Epstein, apodado el 'Lolita Express', también incluían nombres de 'celebrities' que viajaron con él en distintas ocasiones, aunque de nuevo, su presencia en esos vuelos no constituye por sí misma evidencia de participación en actos criminales.