Pedro Rollán no se pudo contener al ver que no se respetaba el turno en la sala

Un micrófono abierto hizo que se colara el comentario del presidente del Senado

Un micrófono abierto ha captado una queja del presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, al inicio de la sesión plenaria de este martes porque sus señorías no le hacían caso cuando estaba pidiendo que tomaran asiento: "Les importa tres pollas en vinagre".

Ha sucedido minutos antes de las 16.00 horas de la jornada del martes, cuando el presidente del Senado ha llamado a los senadores en varias ocasiones a tomar asiento para iniciar la sesión plenaria de forma reiterada y, entre el ruido general que había en la sala, se cuela el comentario en voz baja de Pedro Rollán.

"Les importa tres pollas en vinagre", retumba la frase que había dicho en voz baja Pedro Rollán por culpa de un micrófono que se había quedado abierto y que mostraba el malestar que sentía al ver cómo todos los presentes no respetan al presidente del Senado.