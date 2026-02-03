El Gobierno advierte a las plataformas digitales: difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético

Iñigo Yarza 03 FEB 2026 - 15:51h.

El gobierno se propone crear herramientas de supervisión para monitorizar los mensajes de odio que circulan por redes sociales

España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: las plataformas no podrán manipular los algoritmos para amplificar contenido ilegal

Compartir







El Gobierno busca atajar el odio en las redes sociales y parece dispuesto a 'poner firme' a los magnates, propietarios de las plataformas digitales, que serán los responsable de lo que circule por estos canales. Para ello se propone crear herramientas específicas para monitorizar los mensajes y contenidos ilegales o discriminatorios: "la huella del odio y la polarización", como la ha llamado Pedro Sánchez. La información del periodista Iñigo Iyarza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha adelantado de una serie de medidas que van desde la prohibición y control del acceso de menores de 16 años a las plataformas digitales, tal y como ya ha hecho Francia y Dinamarca, pero también seguir "la huella de odio y la polarización" que impera en las redes. ¿Cómo se haría este sistema de rastreo del que ha hablado?

PUEDE INTERESARTE El odio inundó las redes después de los sucesos de Torre Pacheco con bulos y llamadas a la violencia

El Gobierno se propone crear herramientas específicas, que funcionen como un observatorio de comportamiento y seguimiento de esos mensajes de odio que se publican en las redes sociales dirigidos con frecuencia a minorías o colectivos vulnerables. Para eso el Ejecutivo propone la monitorización de esos contenidos con el objetivo de hacer visible y cuantificables la presencia de esos mensajes en las redes.

Las herramientas servirán para hacer un ranking de cuáles son las plataformas en las que más presencia existe de esos mensajes de odio y polarización, que van desde las amenazas, los insultos, el acoso hasta la difusión de ideología fascista, entre otros contenidos ilegales que circulan libremente por diferentes plataforma digitales.

Pedro Sánchez advierte: difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético

La supervisión permitirá "cuantificar" estas manifestaciones en redes como base para futuras sanciones y el Gobierno avisa que difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético que "las plataformas ya no se podrán permitir ignorar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre las medidas que impulsará el Ejecutivo se incluye el trabajo conjunto con la Fiscalía, para a través de las vías jurídicas investigar las posibles infracciones o delitos de empresas como Grok, Tik Tok e Instagram. "Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera", ha asegurado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, desde Dubái, donde ha participado en la Cumbre Mundial de Gobiernos.