Jorge Azcón celebra la victoria "clara, nítida e inequívoca" en Aragón: "Solo el PP puede gobernar"

Elecciones en Aragón: el PP gana, lejos de la ansiada mayoría absoluta, el PSOE cae a su mínimo histórico y Vox duplica su resultado

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha celebrado este domingo la victoria "clara, nítida, inequívoca" de los populares en las urnas y el mensaje que dejan: "Solo el PP puede gobernar". "Solo hay un partido que puede decir que ha ganado las elecciones. Es verdad que nos hubiese gustado no perder dos diputados pero, con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido que haya tenido el resultado que ha tenido el PP", afirma.

"El segundo mensaje tiene que ser igual de claro y rotundo: hemos ganado y eso significa que solo el PP puede formar gobierno para los próximos cuatro años", subraya entre aplausos.

Una victoria electoral amarga para el PP en Aragón

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha cosechado esta noche una victoria electoral amarga en Aragón porque ha ganado los comicios en la región pero ha sufrido un retroceso al perder dos escaños con respecto a mayo de 2023. Aunque los 'populares' asestan un golpe al PSOE de Pedro Sánchez, que pierde cinco diputados, no logran el objetivo que se habían marcado de reducir la dependencia de Vox, que duplica sus escaños y se sitúa en una posición de fuerza a la hora de negociar con el 'popular' Jorge Azcón.

Azcón queda lejos de la mayoría absoluta (34 escaños) y no podrá gobernar en solitario sino que se verá obligado a fraguar un pacto estable con los de Santiago Abascal. El PP decidió anticipar las elecciones en Aragón por el "bloqueo" de Vox a los presupuestos regionales, acariciando entonces la posibilidad de no depender de ese partido y llegar a un pacto con los partidos regionalistas, como Aragón Existe --que pierde 1 y se queda en dos escaños-- o el PAR, que desaparece del Parlamento autonómico.

En cualquier caso, el PP ha presumido de ser el ganador de las elecciones. "Hemos ganado las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las aragonesas", ha escrito en su cuenta oficial de 'X'.