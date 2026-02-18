Iñigo Yarza 18 FEB 2026 - 22:20h.

Un equipo de Telecinco se ha embarcado en la fragata Almirante Juan de Borbón al mando de un operativo de la OTAN.

Mark Rutte acordó con Trump "dos líneas de trabajo" para aumentar la presencia de la OTAN en el Ártico y reducir la de China y Rusia

La OTAN exhibe músculo en el mar del Norte. Son maniobras aliadas en un punto crítico, donde los buques rusos incrementan su actividad. La Armada española está al mando de esa operación. Un equipo de Informativos Telecinco les ha acompañado. En las aguas del Atlántico Norte y también del mar Báltico es donde tiene su zona de influencia la agrupación marítima número uno de la OTAN encabezada durante estas semanas por la fragata, la f102, la Juan de Borbón.

Desde ella se coordinan todas las capacidades de esa agrupación que consta de cinco buques, coordinación de la que se encarga un Estado Mayor de varias nacionalidades embarcado. Son los que toman las decisiones en una zona clave para los países de la OTAN con España al frente de esta agrupación marítima. "Para evitar sorpresas en las infraestructuras críticas del fondo submarino y con el comercio marítimo. Prácticamente no hemos tenido ningún incidente, cuando antes eran continuos" , explica el contraalmirante Joaquín Ruiz Escagedo, comandante de la SNMG1.

A pesar de las fricciones con sus socios europeos, la OTAN sigue entrenando su presencia en escenarios críticos. El Atlántico es uno de ellos, pero también el mar Báltico. Puntos de paso para buques rusos, sobre la superficie o bajo el mar. Es un punto de vigilancia para impedir sabotajes.

Para comprobar esa presencia conjunta nos preparamos para subirnos a bordo del helicóptero con el que está equipada esta fragata. Desde el aire observamos parte de esta agrupación. Ensayan aprovisionamiento de combustible en alta mar. El que lo suministra es otro barco español, el Patiño. Esta aeronave desde la que vemos el ejercicio es esencial también para la vigilancia para tener a todos los barcos controlados. Moisés Jiménez, teniente de Navío, señala que "es vital para ampliar los sensores del barco más allá del horizonte radar"

Una capacidad añadida a una de las fragatas más modernas con las que cuenta la Armada Española. "Estamos en el máximo nivel de alistamiento capaces de operar en un escenario en el que las tres guerras se manifiesten de manera simultánea, una guerra aérea, submarina y de superficie", dice el capitán de fragata Miguel Romero, comandante de la F-102.

Siempre en alerta y capaces de reaccionar. En esta situación dos aviones vuelan cerca. Se detecta que van armados y lanzan varios misiles. Finalmente los consiguen repeler mientras la navegación continúa, en un trabajo que no para al caer el sol.