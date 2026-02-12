Los ministros de Defensa coinciden en la urgencia de fortalecer la disuasión y aumentar la inversión en seguridad

El mensaje de Gisèle Pelicot a las víctimas de agresión sexual: "Nunca se avergüencen ni pierdan la confianza en sí mismas"

Compartir







El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que existe “un cambio real de mentalidad” entre los países europeos de la Alianza tras la reunión de ministros de Defensa en Bruselas.

Todos los socios coinciden en la urgencia de reforzar la disuasión y en la necesidad de construir una defensa europea mucho más fuerte en la OTAN

Rutte ha subrayado que desde la cumbre de La Haya, donde los Estados miembros se comprometieron a invertir el 5% del PIB en defensa y seguridad, se ha producido un progreso notable para compartir de forma más equitativa la responsabilidad de la seguridad colectiva. Ha destacado que varios países ya han aumentado significativamente su gasto militar y que Alemania va camino de duplicar su inversión respecto a hace unos años.

PUEDE INTERESARTE La Administración Trump ordena la retirada de los agentes del ICE en Minnesota

El jefe de la Alianza ha advertido de que el reto inmediato es aumentar la capacidad industrial y la producción de armamento, con más defensa aérea, más munición y cadenas de suministro reforzadas a ambos lados del Atlántico.

Sobre las tensiones recientes dentro de la OTAN, Rutte ha recordado que la organización es una coalición de democracias

Donde es normal que existan debates, pero ha recalcado que la Alianza siempre acaba encontrando la forma de avanzar unida y centrarse en su objetivo principal: garantizar la seguridad colectiva bajo el Artículo 5.

PUEDE INTERESARTE España, en dirección contraria en su política de inmigración respecto a Europa

Por último, ha insistido en que Estados Unidos sigue firmemente comprometido con la OTAN, pero que espera que Europa “dé un paso al frente” y asuma más liderazgo, lo que implica más inversión y más responsabilidad en defensa.