El PP anuncia una querella contra Tezanos por posible delito electoral

Gamarra ha afirmado que el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, han hecho una "utilización absolutamente partidista" del CIS

El PP asegura que hay "indicios" de posible delito "por la vulneración del régimen electoral general"

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha informado este lunes que este partido va a presentar una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por "posible delito electoral".

Así lo ha informado en una rueda de prensa Gamarra, que ha asegurado que hay "indicios" de posible delito "por la vulneración del régimen electoral general".

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Una "utilización absolutamente partidista" del CIS

Según ha explicado, la querella se presentará en el juzgado de Plaza de Castilla y los tiempos dependerán de la propia administración.

Gamarra ha afirmado que el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, han hecho una "utilización absolutamente partidista" del CIS, algo que es también "un problema jurídico" que "tiene que tener consecuencias", entre las que podrían estar, según ha dicho, las penas que establece la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) con posibles multas, inhabilitación y hasta de tres meses a un año de prisión.

Para la dirigente popular existen indicios de la utilización de la entidad demoscópica para "alterar la formulación de la voluntad de los ciudadanos", algo que podría servir, a su juicio, para influir en los resultados electorales.

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Al hilo, ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya presentó en la comisión de investigación al CIS en el Senado una propuesta para "reforzar la independencia" de la institución.

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En este sentido, también ha comentado que el plan de regeneración democrática del partido incluye medidas como la limitación del mandato del presidente del organismo, su sometimiento a una auditoría externa así como un "riguroso control de incompatibilidades" para futuros candidatos a liderarlo.

"Lo que es evidente a día de hoy es que el CIS de Tezanos vulnera de forma sistemática los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regirle", ha reiterado Gamarra