La letrada ha indicado que Koldo era "la persona de confianza" de Ábalos no solo en el Ministerio de Transportes

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La defensa de Koldo García ha solicitado este miércoles en el Tribunal Supremo la absolución del exasesor ministerial alegando que no decidió ni en la compra de mascarillas, que "no hay ninguna prueba" de que recibiera mordidas de 10.000 euros de Víctor de Aldama y que no formó parte de ninguna organización criminal, que "sí que tiene" el empresario acusado y presunto conseguidor, ha añadido.

"Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas. Su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal", ha asegurado en su informe final del juicio la abogada Leticia de la Hoz.

La letrada ha indicado que Koldo era "la persona de confianza" de Ábalos no solo en el Ministerio de Transportes, sino también en el PSOE, porque "mientras era ministro, era el secretario de Organización" de los socialistas.

"Como mucho sería un cooperador no necesario, perfectamente sustituible"

"Y en ese rol de hombre para todo", ha afirmado, para asegurar que "no está integrado en ninguna organización criminal" y que no se cumplen los requisitos para acusarle de ello.

De la Hoz ha manifestado también que "no hay ninguna prueba objetiva acreditada, ningún seguimiento, ninguna foto" de que Koldo recibiera pagos mensuales por parte del empresario, negando que una anotación analizada de "K10.000" se refiera al exasesor.

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Para su abogada, de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "se puede ver que Aldama sí que tiene una organización criminal, consigo mismo o con una serie de actores", socios suyos, que han comparecido como testigos ante el tribunal pero "no han abierto la boca, se han acogido a su derecho a no declarar".

"La propia UCO considera como el jefe de la organización criminal, en la cabeza", ha apuntado, antes de querer recordar que cuando los agentes investigadores intervinieron en el juicio "hicieron incluso un gesto así, una pirámide, donde colocaron a Aldama".

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La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama por la atenuante de confesión. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden alrededor de cinco años de prisión.