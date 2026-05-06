Bruselas advierte de que la volatilidad de las relaciones con EEUU no acabará con el acuerdo comercial

La Comisión augura que "seguirá siendo complicado navegar estas aguas", pero llama a demostrar que la UE es un socio fiable

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La directora general de Comercio de la Comisión Europea, Sabine Weyand, ha advertido de que la volatilidad de las relaciones comerciales con Estados Unidos no acabará con la entrada en vigor del pacto comercial cerrado con Washington el pasado verano, por lo que ha defendido que la Unión Europea mantenga su posición en el mundo de "socio fiable" para que la Casa Blanca se vea obligada a "rendir cuentas" por los compromisos que adquiere.

"La volatilidad de las relaciones transatlánticas no va a desaparecer. Acabamos de concluir el último acuerdo comercial, que ha generado una cierta estabilidad, pero vemos que la volatilidad e imprevisibilidad siguen presentes, y lo que vamos a tener que hacer es afrontar la situación", ha indicado la directora general.

Intervención este miércoles en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo

La directora general, que está de salida del cargo, ha augurado que para el bloque comunitario "seguirá siendo complicado navegar en estas aguas", pero que aún así debe comprometerse con la idea de que "la Unión Europea es un socio fiable", ya que eso "permite que Estados Unidos tenga que rendir cuentas por los compromisos que adquiere".

La manera de hacerlo es con la aprobación definitiva del acuerdo comercial que la UE y Estados Unidos cerraron en julio de 2025 y que establecía un techo del 15% a la mayoría de aranceles estadounidenses sobre las compras europeas. El pacto se encuentra en la etapa final de negociación debatiéndose en un trílogo entre la Comisión Europea, el Consejo (Estados) y el Parlamento Europeo.

De hecho, este mismo miércoles habrá un nuevo encuentro de esta negociación a tres, del que la directora general espera que se de "un paso adelante" y que las tres instituciones que representan a la Unión Europea "estén comprometidas en favor de los valores e intereses" del bloque comunitario.

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"Contamos con todos los ingredientes necesarios que nos permitan seguir demostrando que somos un socio fiable y disponer de las herramientas necesarias para poder reaccionar ante los acontecimientos que puedan surgir", ha añadido.

Las declaraciones de la directora general se dan un día después de que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, urgiera a Estados Unidos que vuelva cuanto antes a los términos del acuerdo comercial que ambas partes cerraron el verano pasado, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, amenazara con la imposición de aranceles del 25% a los coches europeos, contraviniendo así el acuerdo.