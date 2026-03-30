El preso de ETA Ángel Tellería Uriarte disfrutará desde este lunes de la semilibertad: mató a la primera mujer policía

El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, saldrá de prisión de lunes a viernes

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El preso de ETA Ángel Tellería Uriarte disfrutará desde este lunes de la semilibertad al aplicársele el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite flexibilizar el cumplimiento de la condena, de forma que podrá salir del centro penitenciario de Zaballa de lunes a viernes, aunque pernoctará en la cárcel, según ha confirmado a Europa Press el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.

Tellería, que continuará en segundo grado penitenciario, aunque flexibilizado para poder seguir "tratamiento asistencial", se integró en ETA en 1972 y fue miembro del 'comando Txabi Etxebarrieta' desde 1974, cuando se produjo la escisión entre ETA-militar y político-militar. Este comando colocó artefactos explosivos contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Erandio, la Oficina del DNI en Bilbao y una 'ikurriña-trampa' en Arrigorriaga.

Tellería huyó a Francia en 1980, para volver posteriormente a España como miembro liberado del 'comando Goierri Kosta'. En él participó en el atentado contra el bar Haizea de Zarautz (Gipuzkoa) en el que murieron cinco personas, cuatro de ellas agentes de la Guardia Civil.

El asesinato de la primera policía, de 23 años

El 16 de junio de 1981, y al ser sorprendido en una operación policial en Zarautz, el comando al que pertenecía Tellería asesinó a la inspectora de la Policía Nacional María Josefa García Sánchez. En este atentado también participaron Miguel Goikoetxea Elorriaga, alias "Txapela", y José Luis Eciolaza Galán, alias "Diente Puto". Al ser interceptados por los agentes, estos lanzaron varias granadas y abrieron fuego con una metralleta, causando la muerte de la inspectora, de 23 años, primera mujer de la Policía muerta a manos de ETA en acto de servicio.

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En octubre de 1982 este mismo comando atentó contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Leiza (Navarra). En esta acción terrorista, en la que los etarras utilizaron fusiles de asalto y una granada, resultó muerto Gregorio Hernández Corchete, que se encontraba en el cuartel renovando su licencia de caza, y heridos dos guardias civiles.

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Ángel Tellería, alias 'Antxoka', volvió a huir a Francia y posteriormente se refugió en México. Fue detenido en 2017 en la localidad mexicana de León-Guanajuato en una operación desarrollada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española.