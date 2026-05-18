Borja Sémper ha mandado un mensaje de ánimo en sus redes sociales a Teresa Rodríguez tras revelar que padece cáncer: "Mis mejores deseos"

Teresa Rodríguez habla de su cáncer en redes sociales y responde a un tuitero que la criticó por ir a votar con la cabeza cubierta: "Me he quedado sin pelo"

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Teresa Rodríguez, la que fue candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2022 y la coportavoz de Adelante Andalucía, ha aparecido con la cabeza cubierta en esta jornada electoral. Tras un desafortunado comentario hacia ella en redes sociales, Teresa Rodríguez ha aclarado que está siendo tratada de un cáncer con quimioterapia.

Nada más responder a este tuit, los usuarios de las redes sociales se volcaban con la gaditana y le mandaban mensajes de apoyo para acompañarla en este proceso médico. Uno de los que ha querido mandarle ánimo y cariño ha sido Borja Sémper. El diputado del PP escribía en sus redes: "Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia". Con estas palabras Borja Sémper, que acaba de reincorporarse a la vida política tras haber pasado 10 meses fuera de la primera línea a causa de un cáncer, animaba a Teresa Rodríguez.

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Teresa Rodríguez revela en redes sociales tras votar que está tratándose de un cáncer

La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez revelaba este domingo tras votar en las elecciones andaluzas que tiene cáncer, en respuesta a una usuaria de la red social X que le preguntó de qué iba "disfrazada" al ver una foto de ella con un pañuelo en la cabeza junto a una urna.

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La que fuera candidata de Adelante Andalucía en las anteriores elecciones autonómicas, de 44 años, ha publicado en su cuenta de X un mensaje con la frase "¡A votar!" y una fotografía en la que aparece en un colegio electoral junto a una urna y acompañada de una niña con una papeleta.

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Entre los comentarios, una usuaria de la misma red social le ha preguntado: "¿De qué vas disfrazada?" a lo que ella ha contestado: "De señora con quimio".

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De esta forma, Rodríguez ha revelado que padece cáncer y está tratándose con quimioterapia de la enfermedad.

La trayectoria política de Teresa Rodríguez

En junio de 2022, Rodríguez fue candidata a presidir la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, formación que obtuvo dos escaños en la Cámara autonómica.

En diciembre del mismo año dejó su escaño en el Parlamento andaluz y se reincorporó a su puesto en un instituto de enseñanza secundaria en Puerto Real (Cádiz), aunque sigue vinculada a Adelante Andalucía como coportavoz.