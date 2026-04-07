La vicepresidenta Yolanda Díaz acusa a Donald Trump de promover un “genocidio” en Irán tras sus amenazas

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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de pretender un "genocidio" en Irán tras amenazar este martes con que "toda una civilización morirá esta noche", a pocas horas del fin de su ultimátum a las autoridades del país asiático.

"Esto tiene un nombre, señor Trump. Se llama genocidio. Responderá por sus crímenes", ha escrito la también ministra de Trabajo a través de su perfil en la red social 'Bluesky'.

Reacciones políticas en España

Mientras, y a través de su cuenta en 'X', la líder de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, son "la mayor amenaza a la seguridad de la humanidad".

"España debe abandonar inmediatamente la OTAN y cerrar las bases militares de Rota y Morón. No podemos ser cómplices de esto ni un minuto más", ha apostillado.

El mandatario norteamericano ha afirmado en redes que en las próximas horas se vivirán "uno de los momentos más importantes" en la historia mundial.

"Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver", ha dicho en un mensaje. "No quiero que eso pase, pero probablemente lo hará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?", ha agregado.