Mabel Cupet Sevilla, 07 ABR 2026 - 13:55h.

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar al agresor

Piden colaboración ciudadana para encontrar a un hombre que se dio a la fuga tras intentar agredir a una mujer en Zafarraya, Granada

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Antonio vivió el jueves pasado, 2 de marzo, uno de los peores días de su vida. Este vecino de 60 años regenta un bar en la localidad granadina de Zafarralla y fue allí donde, un hombre, que se encuentra en busca y captura en estos momentos, agredió sexualmente a su hija. "Estamos muy mal”, expresa, emocionado y conmocionado.

Todo ocurrió a primera hora de la tarde. Cuenta que el bar estaba tranquilo, un Jueves Santo, en los días festivos Semana Santa y su hija de 23 años de edad, que, como nos aclara, no trabaja en el establecimiento sino que solo le echa una mano, se quedó al cargo.

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La llamada que evitó algo peor

Según relata, la joven se encontraba en el bar cuando fue agredida de forma inesperada. Un cliente le advirtió de que en el cuarto de baño no había papel higiénico con la intención de llevar a la chica hasta esta zona y una vez allí abalanzarse sobre ella. La joven aprovechó un momento de descuido del agresor para coger el teléfono y llamar a su padre, que acudió al lugar.

El hombre estaba semidesnudo. No pudo atraparlo a pesar de que se enfrentó a él, pero huyó del lugar. “Yo tengo 60 años y tres clavos en la espalda, no pude atraparlo, no pude salir corriendo tras él” dice Antonio, apesadumbrado.

Pruebas clave en la investigación de la joven agredida en Zafarraya, Granada

En su huida se dejó el móvil, que, nos relata Antonio, se encuentra en manos de la policía judicial, ya que fue él mismo quien lo entregó. Además, nos cuenta que hay unas imágenes captadas por una cámara del Ayuntamiento donde se ve al presunto agresor desnudo.

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Antonio describe a su hija como una mujer con mucho coraje y “gracias a ella la situación no fue a mayores". "Ella me llamó y yo pude acudir para socorrerla”. “Es muy buena estudiante, muy guapa, muy poquita cosa, está empezando a vivir”, se emociona el padre al contarlo. No quiere recordar más el momento, pero sabe que “ella mismo se salvó con esa llamada”.

Piensa que fue una agresión premeditada ya que, como nos cuenta Antonio, su hijo mayor estuvo con ella en el bar hasta 5 minutos antes: “Aprovechó el momento”.

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“Lo que quiero es que localicen a este individuo”. El padre insiste en la necesidad de que se haga justicia cuanto antes. “No entendemos cómo alguien puede actuar así, sin motivo. Lo único que pedimos es que lo encuentren y que responda por lo que ha hecho”, afirma.

Recuperación física y emocional

La hija de Antonio aún intenta recuperarse de una agresión que le ha dejado moratones en la cara y el cuerpo, pero que emocionalmente es aún más dura. “Mi hija ha pasado por momentos muy duros tras una enfermedad, ha luchado muchísimo para salir adelante, y ahora se encuentra con algo así”, explica con evidente indignación.

A pesar del impacto físico y emocional, Antonio asegura que su hija se encuentra estable y centrada en su recuperación. “Es fuerte, lo ha demostrado antes, y sabemos que también podrá superar esto, pero necesita tranquilidad y apoyo”, añade.

Un pueblo conmocionado

La localidad de Zafarraya se encuentra conmocionada tras la agresión. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y ha desplegado un operativo para localizar al presunto agresor, cuya identidad no ha sido confirmada públicamente. Fuentes cercanas al caso señalan que se están recabando testimonios y pruebas para esclarecer lo ocurrido

Mientras tanto, el suceso ha generado una ola de preocupación entre los vecinos de Zafarraya y los pueblos aledaños, que reclaman mayor seguridad. Ante la inquietud social, los ayuntamientos de la localidad malagueña de Alfarnate y de la localidad granadina de Zafarraya lanzaban un comunicado a través de sus redes sociales dirigido a sus vecinos en el que se alertaba de una agresión.

Sin detenidos por el momento

Una agresión por la que, por el momento, y después de cinco días, aún no hay ningún detenido y que mantienen en vilo a toda la zona.

El Ayuntamiento de Zafarraya ha convocado una concentración ante la gravedad de los hechos para condenar la agresión y como muestra de apoyo a la familia, que tendrá lugar esta tarde a las 20:00 horas en la puerta del consistorio.