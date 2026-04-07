Ana Verdejo 07 ABR 2026 - 07:56h.

Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover se han convertido en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra

Los astronautas de 'Artemis II' ya son los humanos que más lejos han viajado en el espacio: "Esperamos que este récord no dure mucho"

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Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover, los cuatro astronautas de la nave Orión y la misión Artemis II han conseguido el hito histórico de sobrevolar la cara oculta de la Luna convirtiéndose en los humanos que más lejos han viajado en el espacio. A pocos minutos de las 20:00 horas y en un día para el recuerdo, la tripulación superaba este 6 de abril de 2026 los 400.000 kilómetros desde la Tierra, marcando la mayor distancia recorrida jamás y superando la marca de la misión Apollo 13 que llegó a la luna en 1970.

Durante el momento más crítico y clave del viaje, los cuatro astronautas estuvieron aislados y desconectados de la señal con la Tierra, debido al bloqueo de las señales de radio al pasar por la cara oculta de la Luna: unos 40 minutos en los que estuvieron solos ante la inmensidad de la Luna.

Los cuatro astronautas de la nave Orion de la Artemis II, los humanos que más lejos han llegado

“Aquí desde la cabina de Integrity mientras superamos la mayor distancia que los humanos jamás hayan recorrido desde el planeta Tierra”, señalaba uno de los astronautas informando de su estado antes de sobrevolar la cara oculta de lal una.

Durante ese instante clave, los tripulantes han podido observar y fotografiar el satélite, dando nombre a varios cráteres, incluido uno en honor a la difunta esposa de Artemis II: “Se llama Caroll”, señalaba Reid Wiseman.

Más tarde, a las 00:44, ya de madrugada, la misión Artemis II cumplía además otro hito: sobrevolar la cara oculta de la Luna.

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La NASA contacta con la nave Orión y los cuatro astronautas tras 40 minutos sin señal

Tras 40 minutos sin señal, la cápsula recuperaba la comunicación con la NASA: “Es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra”, comentaba Christina Koch, la única astronauta a bordo de Orión y la primera mujer en la historia en rodear la luna.

La tripulación ha podido acercarse más que nunca a la superficie del satélite, a 6.545 kilómetros.

“Parece que estamos volando sobre algo con elevación y relieve”, decía el astronauta Víctor Glover.

La Cuenca Oriental ha sido uno de los principales objetos de estudio; un cráter en el hemisferio sur de la Luna. "Hay tanta magia en él. Las islas de luz, los valles que parecen agujeros negros... Si pisaras alguno de ellos, caerías directamente al centro de la Luna. Es fascinante", señalaba Glover.

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Después de hacer historia, la misión Artemis II comienza su regreso a casa con algo claro: "Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos unos a otros".