En 50 años de democracia, ocho ministros se han sentado en el banquillo

José Luis Ábalos es el último miembro de un gobierno que se sienta en un banquillo pero, desde luego, no el único

José Luis Ábalos, en directo, ironiza y señala a la UCO tras hallarle "94.000 euros en diez años" en el "gran caso de corrupción de las mascarillas": "No van a encontrar nada"

Compartir







José Luis Ábalos es el último miembro de un gobierno que se sienta en un banquillo pero, desde luego, no el único. En estos cincuenta años de democracia hasta ocho ministros se han enfrentado a un juicio, casi todos, por corrupción.

El primer caso en democracia lo tenemos en José Barrionuevo, ministro durante algo más de una década de Felipe Gónzález, que fue juzgado y condenado por secuestro durante la guerra sucia de los GAL. El propio presidente del Gobierno le acompañó hasta las puertas de la cárcel. Recibió un indulto parcial, que le redujo a un tercio la condena, y una modalidad especial de tercer grado penitenciario que le eximía de pernoctar en prisión

Otro caso, aquí sí hablamos de pura corrupción política, es el caso de los ERE en los que se condenó a los socialistas Chaves y Griñan. El Tribunal Constitucional anuló en julio de 2024 las condenas a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (9 años de inhabilitación por prevaricación) y José Antonio Griñán (6 años de cárcel por malversación y prevaricación), en el "caso ERE", al considerar vulnerados sus derechos por la justicia.

Ministros del Partido Popular han sido juzgados y condenados por corrupción: Jaume Matas ha tenido hasta 10 juicios, Zaplana condenado en el caso de las ITV, y Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas black. Hay uno que paralelamente a Ábalos, está siendo juzgado. Fernández Díaz, por el caso Kitchen.