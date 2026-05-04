José Luis Ábalos, sobre si designó a Koldo como consejero de Renfe y Puertos del Estado

"Nada que celebrar, si me permiten la ironía", ha contestado Ábalos cuando le han preguntado por cómo conoció a Víctor de Aldama y cuándo fue.

"Posiblemente en torno a septiembre u octubre de 2018". "Sé que fue una presentación como muy apresurada por parte de Koldo. Yo recuerdo que me estaba subiendo al coche. Pero no puede ser el 31 de agosto, como dice el informe de la UCO. De eso estoy seguro. No puede ser porque el 31 de agosto, no porque haya podido acceder a mi agenda porque mi acceso a las fuentes es tremendamente limitada... es la propia UCO la que dice que yo estaba en Londres en esas fechas. Me sorprende esa contradicción: que la UCO me sitúe en un vuelo, que tampoco sé por qué es de interés mi vida privada, y en ese caso fue un viaje que hice con mi exmujer... No sé por qué era de interés para la UCO en un momento en el que yo no estaba ni remotamente investigado. Pero con esa nota me he dado cuenta de que el 31 de agosto yo no pude conocer al señor Aldama, así que tuvo que ser con posterioridad. Es más, y en ese viaje, y es por eso el interés de la UCO, me acompañaba de escolta el hermano del señor Aldama, Rubén de Aldama. Si hubiesen empezado por lo obvio, de que Rubén de Aldama me acompañaba porque era mi escolta... Parece una excusa; no encaja esa investigación", ha dicho, señalando que se enteró después del parentesco.

"Yo no sabía ni que era su hermano, nunca lo supe", ha asegurado.