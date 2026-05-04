José Luis Ábalos, en directo en el juicio en el Supremo, al preguntarle cómo conoció a Aldama: “Nada que celebrar”
El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista se sienta ante la Justicia
Un micro abierto capta a la abogada de Koldo García durante su declaración: "Te estás jugando años de prisión"
MadridJosé Luis Ábalos se sienta ante la Justicia por el ‘caso mascarillas'. Tras las declaraciones de Víctor de Aldama y de su exasesor Koldo García, llega el esperado turno del exministro de Transportes. Por delante tiene numerosas cuestiones por aclarar: ¿Estaba a sueldo de Aldama por 10.000 euros al mes, como asegura el empresario? ¿Era la pieza fundamental de la trama, como dice la UCO de la Guardia Civil? ¿Era él quien decidía las adjudicaciones de los contratos para la empresa de Aldama?
En su declaración, José Luis Ábalos tendrá que aclarar su papel y si cobró mordidas en la compra de mascarillas, por 36 millones de euros, en lo peor de la pandemia. La Fiscalía pide para él 24 años de prisión.
Después de que los interrogatorios tanto a Koldo como a Aldama se extendieran durante dos días --uno cada uno--, se espera que el de Ábalos ocupe las sesiones de mañana y tarde de este lunes. Tras ello, al juicio que se celebra en el Salón de Plenos del alto tribunal desde el pasado 7 de abril sólo le quedará por practicar la prueba documental y escuchar los informes finales de acusaciones y defensas, por lo que podría quedar el martes visto para sentencia.
Momentos clave
José Luis Ábalos, sobre si designó a Koldo como consejero de Renfe y Puertos del Estado
José Luis Ábalos, sobre si designó a Koldo como consejero de Renfe y Puertos del Estado: "Todos mis asesores formaban parte de consejeros de administración. Koldo no iba a ser una excepción y estaba en dos consejos menores, el de Renfe Mercancías y el de Puertos. Realmente el papel tiene que ver con nivel de información y de respaldo a la mayoría del propio presidente", ha aseverado el exministro de Transportes, que ha señalado que no hizo nada "que no hiciesen" sus "antecesores".
José Luis Ábalos y su "relación extramarital" con Jessica: "Me tomé en serio la relación y llegó un momento en que no me importaba que me vieran"
"Yo tenía una relación extramarital. Fui ciertamente atrevido. La verdad es que me tomé en serio la relación y llegó un momento en que no me importaba que me vieran. Es más, hice todo lo posible para que mi exmujer tuviera constancia de ello. Y de hecho lo hablé con ella. Intenté romper. Pero evidentemente no era para que me fuera paseando públicamente...", ha declarado sobre su noviazgo con Jéssica.
José Luis Ábalos, sobre su relación con Jéssica: "Ahí descubrí la palabra 'ghosting', no sabía lo que significaba, me lo dijo ella"
Desde octubre de 2018 hasta noviembre o diciembre de 2019. Ella ha declarado hasta noviembre. A partir de ahí, ya no tengo esa relación sentimental. Me alegro, además, que usted mismo sitúe ya a finales del 2019. Lo digo porque la insistencia en los informes de la UCO es llevarme hasta 2022. A partir de ahí, yo no me acordaba bien de los encuentros, pero tal como ella declaró, de vernos en febrero con motivo de su cumpleaños, en febrero del 2020... Ella sitúa como dos o tres fechas que yo no recordaba, pero una vez las contó sí fue tal cual dijo.
No tenía más relación. Ahí descubrí la palabra 'ghosting'. No sabía lo que significaba, me lo dijo ella. Fue una ruptura brusca. La relación no podía permanecer. Esto fue una relación extramarital. Es verdad, como ya dijo. Yo pensaba divorciarma. Fue una año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público, que no solo no he evitado sino que ha servido para todo tipo de escarnio. Para ella, mi exmujer, yo, y que parece ser el gran gozo que rodea a esta causa".
José Luis Ábalos: "Yo tenía 7 secretarios particulares en el Ministerio"
"Yo tenía 7 secretarios particulares en el Ministerio. ¿Cómo me van a poner a mí una secretaria particular cuando además el señor Aldama la tenía compartida con todos los socios", señala José Luis Ábalos sobre Piedad Losada, exsecretaria de Aldama, quien afirmó que Ábalos era 'el Jefe'.
EN VÍDEO | José Luis Ábalos, sobre los inicios de su relación con Koldo
José Luis Ábalos, al ser preguntado por cómo conoció a Víctor de Aldama: "Nada que celebrar, si me permiten la ironía"
"Nada que celebrar, si me permiten la ironía", ha contestado Ábalos cuando le han preguntado por cómo conoció a Víctor de Aldama y cuándo fue.
"Posiblemente en torno a septiembre u octubre de 2018". "Sé que fue una presentación como muy apresurada por parte de Koldo. Yo recuerdo que me estaba subiendo al coche. Pero no puede ser el 31 de agosto, como dice el informe de la UCO. De eso estoy seguro. No puede ser porque el 31 de agosto, no porque haya podido acceder a mi agenda porque mi acceso a las fuentes es tremendamente limitada... es la propia UCO la que dice que yo estaba en Londres en esas fechas. Me sorprende esa contradicción: que la UCO me sitúe en un vuelo, que tampoco sé por qué es de interés mi vida privada, y en ese caso fue un viaje que hice con mi exmujer... No sé por qué era de interés para la UCO en un momento en el que yo no estaba ni remotamente investigado. Pero con esa nota me he dado cuenta de que el 31 de agosto yo no pude conocer al señor Aldama, así que tuvo que ser con posterioridad. Es más, y en ese viaje, y es por eso el interés de la UCO, me acompañaba de escolta el hermano del señor Aldama, Rubén de Aldama. Si hubiesen empezado por lo obvio, de que Rubén de Aldama me acompañaba porque era mi escolta... Parece una excusa; no encaja esa investigación", ha dicho, señalando que se enteró después del parentesco.
"Yo no sabía ni que era su hermano, nunca lo supe", ha asegurado.
José Luis Ábalos y sus inicios con Koldo: "Necesitaba a alguien que condujera e hiciera militancia"
Con varias carpetas a su alrededor para la declaración, José Luis Ábalos ha comenzado a hablar ante el Tribunal Supremo y se ha referido al inicio de su relación con Koldo: "Necesitaba a alguien que condujera e hiciera militancia", ha dicho, refiriéndose a 2017 como el momento en que le conoció.
Santos Cerdán me propuso a Koldo, que en ese momento estaba retirado, y pasó a acompañarme 24 horas al día durante meses. Era conductor, pero también hacía seguridad y vigilancia personal. Cuando se me nombra ministro, en agradecimiento incorporé a Koldo como asesor
José Luis Ábalos comienza su declaración
José Luis Ábalos comienza su declaración en el Tribunal Supremo.
Félix Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor tras asegurar que le contactó para "comprar su silencio"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha demandado al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, por vulneración de su derecho al honor tras asegurar "falsamente" en medios de comunicación y redes sociales que le contactó para sobornarle y "comprar su silencio".
El ministro presentó la demanda, adelantada por 'Eldiario.es' y confirmada por Europa Press, el pasado viernes ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una vez que el presunto comisionista declaró en el juicio del 'caso mascarillas' en el Supremo, en la que apuntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no a Bolaños, como "el uno" en una organización criminal con jerarquías.
Ángel Víctor Torres no teme la declaración de Ábalos en el Supremo y recuerda que el PSOE le apartó "inmediatamente" de sus cargos
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que no teme la declaración del extitular de Transportes José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas', a la vez que ha defendido que la dirección del PSOE le apartó "inmediatamente" de sus cargos sin "ni siquiera" haber una imputación.
José Luis Ábalos, ya en el Supremo
José Luis Ábalos ya está en el Tribunal Supremo para responder en la esperadísima sesión del juicio por el 'caso mascarillas'.
Víctor de Aldama ya está dentro del Tribunal Supremo
Víctor de Aldama ya ha llegado al Tribunal Supremo.
José Luis Ábalos completa hoy los interrogatorios a los acusados del juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo
El exministro de Transportes José Luis Ábalos declarará mañana en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, una vez que ya lo han hecho los otros dos acusados, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Después de que los interrogatorios tanto a Koldo como a Aldama se extendieran durante dos días --uno cada uno--, se espera que el de Ábalos ocupe las sesiones de mañana y tarde de este lunes.