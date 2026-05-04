La alerta incluye el nombre y la descripción física de la niña y varios teléfonos de contacto

Las incógnitas del caso del pescador que buscan en Asturias: de su desaparición al hallazgo de la baliza de emergencia

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OviedoUna niña de cinco años, que vivía con una familia de acogida en Asturias, ha sido sustraída por sus padres biológicos. Los hechos ocurrieron durante una visita supervisada de los padres en un centro especializado en acogimiento familiar. Allí, los progenitores agredieron a una educadora, según la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, según 'La Nueva España'.

Tras la sustracción, se activó la intervención de la Policía Nacional, que elevó el caso al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, que ha decidido difundir una alerta solicitando colaboración ciudadana.

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Los padres biológicos tenían un régimen de visitas autorizado

La alerta incluye el nombre y la descripción física de la niña y varios teléfonos de contacto, entre ellos Policía Nacional, Guardia Civil, Fundación ANAR(Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) y servicios de emergencias, para que cualquier persona que pueda aportar información relevante.

Los padres biológicos de la niña tenían un régimen de visitas autorizado bajo la supervisión de la administración autonómica. En uno de esos encuentros, los progenitores habrían agredido a la educadora responsable de supervisar la visita antes de marcharse del lugar con la niña sin autorización.

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La Consejería presentó una denuncia ante la Policía Nacional y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. El Gobierno asturiano destaca que la máxima prioridad es localizar a la menor "lo antes posible".