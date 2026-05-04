Candela Hornero Madrid, 04 MAY 2026 - 11:10h.

Esta infección vinculada al contacto con orina o heces de roedores infectados puede llevar a la muerte

Tres muertos por un presunto brote de hantavirus en un crucero que partió desde Argentina con destino final en Canarias

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Tren personas han fallecido mientras disfrutaban del crucero de lujo 'MV Hondius' con destino final Canarias tras contraer el hantavirus, según ha informado este pasado domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica. El crucero partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una infección respiratoria que puede provocar el síndrome pulmonar por Hantavirus, fiebre hemorrágica viral y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

¿Cómo se contrae?

Estas infecciones por hantavirus "están típicamente vinculadas a exposición ambiental" en forma de contacto con "orina o heces de roedores infectados", fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.

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"Aunque es raro, puede contagiarse entre personas y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente", ha explicado la OMS.

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¿Cuáles son los síntomas?

Según explica el Ministerio de Sanidad, los síntomas generales como fiebre, malestar general y dolores musculares se inician entre una y seis semanas de haber entrado en contacto con el virus.

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Además, la mitad de los pacientes pueden experimentar dolor abdominal, cefalea, nauseas y vómitos. A los pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.

¿Existe tratamiento?

Esta infección empeora rápidamente y la insuficiencia pulmonar puede llevar a la muerte. Además pueden aparecer otras complicaciones como insuficiencia renal e insuficiencia cardiorrespiratoria. Las personas que lo contraen son hospitalizadas, con frecuencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Entre los posibles tratamientos se incluyen oxígeno, sonda de respiración o un respirador (ventilación mecánica) en casos graves, máquinas especiales para oxigenar la sangre y otros cuidados de soporte para tratar los síntomas.

¿Qué va a ocurrir ahora?

La OMS destaca que hay "investigaciones detalladas en marcha", así como nuevos análisis de laboratorio e investigaciones epidemiológicas.

El organismo trabaja ya para coordinar a los países miembros afectados y a los responsables del barco para la evacuación médica de los dos pasajeros que han mostrado síntomas. También está realizando una evaluación del riesgo sanitario y apoyando al resto del pasaje.

"Hemos informado a nuestros Puntos Focales Nacionales conforme a la Normativa Sanitaria Internacional y se emitirá un Aviso de Brote de Enfermedad", concluye el comunicado de la OMS.